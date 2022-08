LPI-G: Pkw und Transporter kollidieren

Altenburg (ots) - Lucka: Im Zeitraum vom 27.08.-29.08.2022 öffneten unbekannte Täter in der Bachgasse, an einem Getränkemarkt, gewaltsam eine verschlossene Gitterbox. Daraus wurden 20 leere und volle Gasflaschen entwendet und abtransportiert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr