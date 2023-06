LPI-EF: Volksverhetzend beschimpft

Sömmerda (ots) - Unbekannte stahlen am Dienstag in Sömmerda das Fahrrad eines 79-Jährigen. Das schwarze Herrenrad der Marke "Diamant" vom Typ "Ubari" war in der Frohndorfer Straße zwischen 10:00 Uhr und 18:30 Uhr angeschlossen. Die Täter brachen auf unbekannte Weise das Schloss auf und entfernten sich mit dem Fahrrad unerkannt. Der Wert des Velos wird auf 1.000 Euro beziffert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ...

