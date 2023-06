Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Korrektur: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Person auf der B 105

Reinberg (LK Vorpommern-Rügen) (ots)

Der in dieser Pressemitteilung genannte Hondafahrer ist 92 Jahre alt. Der Fahrer des Pkw Skoda ist 36 Jahre alt. Die Polizei bittet den Fehler zu entschuldigen und nachfolgend korrigierte Pressemitteilung zu verwenden. Am 10.06.2023 gegen 09:30 Uhr ereignete sich auf der B 105, auf Höhe des Abzweiges nach Reinberg ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Der 92-jährige deutsche Fahrer eines Pkw Honda aus Berlin befuhr die B105 aus Richtung Stralsund in Richtung Greifswald. Vor ihm fuhr ein 36-Jähriger von der Insel Rügen in seinem Pkw Skoda, welcher an der Lichtsignalanlage am Abzweig nach Reinberg verkehrsbedingt anhalten musste. In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, bei dem der Fahrzeugführer des Honda und die drei ebenfalls deutschen Insassen das Skoda (36, 35 und 5) leicht verletzt wurden. Die drei Verletzten aus dem Skoda wurden ins Krankenhaus nach Stralsund und der Hondafahrer ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gefahren. Hierdurch war es erforderlich, dass beide Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Zudem war der Honda nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Durch die Feuerwehr Sundhagen wurde die Reinigung der Fahrbahn übernommen. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn temporär halbseitig gesperrt werden. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell