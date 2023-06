LPI-EF: Paketsendung führt zu Schlägerei

Erfurt (ots) - Eine Trickdiebin schlug am Dienstagnachmittag in einem Erfurter Brautmodengeschäft zu. Als interessierte Kundin hatte sie sich in dem Geschäft Schmuck zeigen lassen. Als die Verkäuferin die Ware wieder in die Auslage zurücklegte, nutze die Frau die Gelegenheit aus und stahl aus dem Verkaufsbereich eine Schatulle mit mehreren tausend Euro Bargeld. Die Ladeninhaberin verfolgte die flüchtige Diebin zwar noch, verlor sie aber aus den Augen. Die Täterin war ...

