Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Lautes Telefonieren mit Folgen

Sömmerda (ots)

Lautes Telefonieren wurde heute Nacht einem 24-Jährigen in Sömmerda zum Verhängnis. Der Mann hatte gegen 03:15 Uhr auf einem Spielplatz in der Lucas-Cranach-Straße gesessen und telefoniert. Sehr zum Missfallen eines Anwohners. Dieser schrie den 24-Jährigen von seinem Fenster aus an und forderte ihn auf, mit dem Telefonieren aufzuhören. Als der junge Mann der Aufforderung nicht nachkam, begab sich der Unbekannte zum Spielplatz. Dort stieß er den 24-Jährigen zu Boden und trat auf ihn ein. Anschließend nahm er ihm das Handy weg und verschwand in einem Wohnblock. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt und musste sich anschließend in einem Krankenhaus behandeln lassen. Der Täter war circa 1,75 m groß und von kräftiger Figur. Er hatte dunkle, kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0158915 entgegen. (DS)

