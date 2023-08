Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dreister Ladendieb überführt

Kaiserslautern (ots)

Ein dreister Ladendieb war am Donnerstagabend in der Innenstadt unterwegs. Der 27-Jährige tauschte in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt seinen Pullover gegen eine Jacke aus. Im Anschluss hing er seinen Pullover auf einen Kleiderhaken und wollte den Anschein erwecken, das Kleidungsstück nach Anprobieren zurückbringen zu wollen. Der Schwindel wurde jedoch durch den Ladendetektiv erkannt und der Dieb ertappt. Neben einer Anzeige erwartet ihn nun ein lebenslanges Hausverbot in der Filiale. |gus

