Polizei Wuppertal

POL-W: W Mann greift Beamtin des Ordnungsamtes an und leistet Widerstand gegen Polizisten

Wuppertal (ots)

Nachdem am Donnerstagabend (04.01.2024, gegen 20:35 Uhr) ein 53-jähriger Fahrzeugführer auf der Berghauser Straße in Cronenberg mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen wurde, griff er eine Beamtin des Ordnungsamtes an. Zuvor fuhr der Wuppertaler mit seinem Citroen Berlingo auf der Berghauser Straße in Richtung Hauptstraße. Dabei wurde er von einem mobilen Radarwagen des Ordnungsamtes gemessen. Im weiteren Verlauf hielt der Fahrzeugführer neben dem Auto der Stadt an und stieg aus. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug und trat der Mann gegen das Messfahrzeug. Dann öffnete er die Fahrertür, schlug gegen das Blitzgerät und beleidigte die Geschädigte. Als die 56-Jährige den Fahrer zur Rede stellen wollte, schubste er sie. Anschließend entfernte sich der Täter in seinem Citroen in Richtung Sudberg. Im Rahmen von polizeilichen Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer identifiziert werden. Daraufhin begaben sich die eingesetzten Beamten zur Wohnanschrift des Mannes. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass dieser unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug geführt hat. Bei dem Versuch den Fahrer zur Wache zu verbringen, leistete er gegen die eingesetzten Kräfte Widerstand. Ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen, verblieb jedoch dienstfähig. Dem 53-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell