POL-W: W - Verkehrsunfall in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Am 03.01.2024, gegen 19:35 Uhr, kam es an der Straße Engelshöhe zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa auf der Straße Engelshöhe in nördlicher Richtung, als er in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 68-jährigen Frau, die während des Unfalls schwer verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (jb)

