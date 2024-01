Polizei Wuppertal

POL-W: W Zeugenaufruf: Verkehrsunfall auf der Engelshöhe in Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (03.01.2024) kam es in den Abendstunden gegen 19:35 Uhr auf der Engelshöhe in Wuppertal zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt (siehe Pressemeldung vom 04.01.2024, 15:12 Uhr: "POL -W: W Verkehrsunfall in Vohwinkel", https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5685248). Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der 0202-284/0 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell