Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Unfall in Solingen-Mitte - Medizinischer Notfall vermutliche Ursache

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagmittag (04.01.2024) kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Ein 75-Jähriger fuhr mit seinem Renault auf der Friedrichstraße in Richtung Melbeckstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache sein Fahrzeug in den Gegenverkehr lenkte. In der Folge fuhr er gegen mehrere Straßenpoller und stieß dann mit einem ihm entgegenkommenden Hyundai eines 60-jährigen Mannes zusammen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall des 75-Jährigen die Ursache für den Unfall gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. (an)

