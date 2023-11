Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zwei Taschendiebinnen entlarvt

Kehl (ots)

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr kam es zu einem Geldbeuteldiebstahl in einem Supermarkt in der Daimlerstraße. Zwei 24-jährige Frauen entwendeten einer 74-Jährigen beim Einkaufen gezielt den Geldbeutel aus der Tasche. Eine Videoaufzeichnung der Ladenüberwachung zeichnete den Vorfall auf. Da die ältere Dame den Diebstahl erst an der Kasse bemerkte, konnten die Täterinnen bereits den Markt verlassen. Eine Ladendetektivin konnte später zufällig die gesuchten Frauen in einem anderen Supermarkt in der Allensteiner Straße erkennen und die Polizei verständigen. Die beiden Frauen wurden vorläufig festgenommen. Das Diebesgut konnte der 74-Jährigen wieder ausgehändigt werden. /ja

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell