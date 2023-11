Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - schwerer Verkehrsunfall

Lahr (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Kippenheimweiler und Nonnenweier. Ein 81-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Kreisstraße K5368 und wollte nach links auf die K5342 abbiegen. Dabei soll der 81-Jährige nicht beachtet haben, dass er Vorfahrt gewähren musste. In der Folge kollidierte der ältere Herr mit einem 53-jährigen Fahrer eines Opels, welcher zuvor noch versucht haben soll, dem 81-Jährigen auszuweichen. Der 53-Jährige kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Bach zum Stehen. Glücklicherweise blieben sowohl der Senior als auch der 53-jährige Mann unverletzt. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. /ja

