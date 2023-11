Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mietersheim - Tankbetrug mit anschließender Flucht vor der Polizei

Mietersheim (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:45 Uhr soll es zu einem Tankbetrug an einer Tankstelle in der Mietersheimer Hauptstraße gekommen sein. Der mutmaßliche Täter soll sein Zweirad getankt und anschließend das Tankstellengelände in Fahrtrichtung Hochschule der Polizei verlassen haben, ohne dafür zu bezahlen. Während des Tankvorgangs soll der Fahrzeugführer das Kennzeichen abgeklebt haben. Nachdem erst ein Zeuge und später eine Streifenwagenbesatzung dem fliehenden Zweirad-Lenker gefolgt waren, gelang es dem mutmaßlichen Täter schließlich über eine Fußgängerbrücke in Richtung Bürgerpark zu entkommen. Der offenbar lebensältere Fahrer trug eine orangene Warnjacke sowie einen schwarzen Schutzhelm mit grünen Streifen. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden gerne von den Beamten des zuständigen Polizeireviers in Lahr unter der Nummer 07821 277 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell