Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Familienstreit

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein eskalierter Familienstreit war der Auslöser für einen Polizeieinsatz am frühen Dienstagabend in der Ortsmitte von Kappel. Da nach Angaben der Familie nicht ausgeschlossen werden konnte, dass ein am Streit beteiligter Mittzwanziger eine Gefahr für sich und andere darstellt, sollte der Mann in Polizeigewahrsam genommen werden. Um eine Gefahr für Anwohner und die einschreitenden Polizeibeamte zu minimieren, wurden mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizeipräsidien Offenburg und Freiburg vor Ort eingesetzt. Unterstützt wurden diese von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz, die sich zufällig im Bereich aufhielten. Der Mann leistete zunächst Widerstand, konnte schließlich jedoch in Gewahrsam genommen werden und wurde in der Folge in medizinische Obhut übergeben. Es kam zu keinen Verletzten. /ADR

