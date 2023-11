POL-OG: Baden-Baden - Vermehrte Schockanrufe, Warnhinweise der Polizei

Kehl (ots) - Am Nachmittag des 11.11.2023 wurde eine Hochsprungmatte auf dem Sportgelände in Kehl-Bodersweier in Brand gesetzt. Neben der Hochsprungmatte wurden mehrere Holzpaletten, die Tartanbahn auf einer Größe von etwa 50 Quadratmeter, ein Torrahmen und eine Metallabdeckung beschädigt. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr aus Kehl gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. ...

