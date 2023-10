POL Schwaben Nord: Betrunkener Pkw-Fahrer

Augsburg (ots) - Spickel - In der Pressemitteilung mit der Nr. 2238 vom 06.10.2023 berichteten wir bereits über einen Raubüberfall zum Nachteil einer 83-Jährigen in der Siebentischstraße. Am Donnerstagnachmittag (05.10.2023) wurde eine 83-jährige Seniorin Opfer eines Raubüberfalls in der Siebentischstraße. Um 15.20 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter ...

