POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher nutzen Urlaubszeit/ Am Donnerstag wurde der Polizei ein Einbruch in Ulm gemeldet.

Der Einbruch in ein Haus im Heinz-Feuchter-Weg wurde am Donnerstag gegen 9.30 Uhr entdeckt. Offenbar waren Unbekannte in den Tagen zuvor durch ein Fenster in das Wohnhaus eingedrungen. Mit einem Stein warfen sie die Scheibe ein. Die Diebe durchwühlten sämtliche Räume und Schränke auf der Suche nach Beute. Ob sie etwas gefunden haben, steht noch nicht fest. Die Bewohner müssen sich erst einen Überblick verschaffen.

Die Polizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

Hinweis:

Diebe machen keinen Urlaub. Deshalb empfiehlt die Polizei schon vor dem Urlaub, Haus und Habe zu sichern. Tipps dazu gibt es bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen (Tel. 0731/188-1444) oder im Internet unter www.k-einbruch.de.

