POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d Brenz - Betrunken unterwegs und tags zuvor Unfall verursacht

Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer musste am Donnerstag in Heidenheim seinen Führerschein abgeben.

Gegen 17.45 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Leintalstraße ein Betrunkener in sein Auto gestiegen und weggefahren sei. Die Polizei suchte nach dem BMW und sah das Fahrzeug kurz nach 18 Uhr wieder in der Leintalstraße. Der mutmaßlich betrunkene Fahrer des BMW hatte eingeparkt und stieg beim Erkennen der Polizei aus dem Fahrzeug aus. Dabei hielt er eine Flasche Schnaps in der Hand. Da der Senior deutlich betrunken war, musste er eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Bereits tags zuvor fiel der BMW-Fahrer einem Zeugen auf, wie er gegen 20 Uhr in der Leintalstraße beim Ausparken einen geparkten Mercedes streifte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Senior wohl weiter. Die an beiden Autos vorhandenen Schäden passten zusammen. Deshalb hat die Polizei Heidenheim auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Der Senior muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Info: Mit einer Teilnahme am Straßenverkehr im berauschten Zustand gefährden sich Verkehrsteilnehmer nicht nur selbst, sondern insbesondere auch andere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Um Gefährdungen und Schädigungen zu vermeiden, sollte ein Fahrtantritt unter allen Umständen nur im "nüchternen" Zustand erfolgen.

