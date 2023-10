Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Raubüberfall auf Seniorin - Tatverdächtiger in Haft

Augsburg (ots)

---------------In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------

Spickel - In der Pressemitteilung mit der Nr. 2238 vom 06.10.2023 berichteten wir bereits über einen Raubüberfall zum Nachteil einer 83-Jährigen in der Siebentischstraße. Am Donnerstagnachmittag (05.10.2023) wurde eine 83-jährige Seniorin Opfer eines Raubüberfalls in der Siebentischstraße. Um 15.20 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an der Haustüre der Seniorin. Diese öffnete dem Täter die Wohnungstüre und wurde von dem Täter unvermittelt körperlich angegangen. Der Täter bedrohte die Seniorin und forderte Geld. Nachdem der Täter einen zweistelligen Betrag erbeutete, flüchtete er. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25-30 Jahre, bekleidet mit einem schwarzen Anorak mit orange-grauen Ärmeln, einer schwarzen Cap und einem schwarzen Mundschutz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 0821/323-3810 zu melden.

Ab hier neu:

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg wurde am gestrigen Donnerstag (19.10.2023) ein 55-jähriger Tatverdächtiger im Bereich Nürnberg festgenommen. Der 55-jährige Tatverdächtige wurde noch gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzten diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Aufgrund dessen können derzeit darüber hinaus keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell