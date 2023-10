POL Schwaben Nord: Zahlreiche Durchsuchungen wegen Kinderpornografie

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (18.10.2023) ereignete sich am Rathausplatz eine Körperverletzung zwischen einem 58-jährigen Mann und zwei bislang unbekannten Tätern. Gegen 17.00 Uhr geriet der 58-jährige Mann mit zwei unbekannten Männern in Streit. Nach einem kurzen Wortwechsel schlugen und traten die beiden bislang unbekannten Männer auf den 58-Jährigen ein und flüchteten dann in unbekannte Richtung. ...

mehr