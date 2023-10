POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Mittwoch (18.10.2023) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 18.00 Uhr drang ein unbekannter Täter gewaltsam in eine Kirche in der Heilig-Kreuz-Straße ein. Der Täter öffnete weitere Türen in der Kirche gewaltsam, entwendete jedoch nichts. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, ...

