Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Wohnhaus eingestiegen++In Firmenwagen eingebrochen++Einbruch in Kanzlei++Vorfahrt missachtet++Von der Fahrbahn abgekommen+

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Wohnhaus eingestiegen+ Verden. Am Mittwoch wurde zwischen 8 Uhr und 17 Uhr in ein Haus in der Kleinstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter öffneten ein Fenster und stiegen durch dieses ein. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+In Firmenwagen eingebrochen+ Verden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in einen Skoda in der Preußisch-Eylau-Straße ein. Auf bislang unbekannte Weise verschafften sie sich Zugang zu dem Firmenfahrzeug und entwendeten eine Tasche mit verschiedenen Gegenständen, mitunter einige Patientenrezepte. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte der Polizei Verden unter 04231/8060 mitteilen.

+Einbruch in Kanzlei+ Achim. In der Obernstraße kam es in der Nacht von Dienstag 22 Uhr bis Mittwoch 8 Uhr zu einem Einbruch in einer Kanzlei. Die unbekannten Täter gelangten mittels Gewaltanwendung in die Büroräume und entwendeten Bargeld. Im Anschluss verließen sie die Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt. Verdächtige Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202/9960 mitgeteilt werden.

+Vorfahrt missachtet+ Achim. Am Mittwochmorgen kam es auf der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 43-jährige Fahrerin eines Ford fuhr an der Anschlussstelle auf die A1 auf. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 46-jährigen Lkw-Fahrers auf dem rechten Fahrstreifen und stieß mit dem Lkw zusammen. Die Fahrerin des Pkw und ihr 43-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro beziffert. Für die Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt.

+Von der Fahrbahn abgekommen+ Achim. Auf der A27 an der Anschlussstelle Achim-Nord in Fahrtrichtung Cuxhaven ereignete sich Mittwochabend gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrer eines VW verließ die A27 an der Anschlussstell und kam alleinbeteiligt im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall verletze sich der 31-Jährige leicht, er konnte den Pkw jedoch selbstständig verlassen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell