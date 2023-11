Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +In Friseursalon eingestiegen++In Transporter eingebrochen++Auffahrunfall an Kreuzung++Unfall mit Pedelec++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+

Landkreise Verden und Heidekreis (ots)

LANDKREIS VERDEN

+In Friseursalon eingestiegen+ Achim. Am Mittwoch, um 03:30 Uhr, wurde in der Verdener Straße in einen Friseursalon eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten mittels Gewalteinwirkung über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Spardosen und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+In Transporter eingebrochen+ Oyten. In der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 20:30 Uhr bis 07:30 Uhr wurde in der Industriestraße durch unbekannte Täter in einen Transporter eingebrochen. Sie beschädigten die Heckscheibe des Ford und stiegen in das Fahrzeug ein. Von dort entwendeten sie mehrere elektronische Geräte und diverse Akkus. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen verdächtiger Umstände werden unter 04207/911060 um Hinweise gebeten.

+Auffahrunfall an Kreuzung+ Oyten. Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw an der Einmündung der Schaphuser Dorfstraße. Der 42-jährige Fahrer eines VW fuhr hinter einem Opel und übersah, dass die 33-jährige Fahrzeugführerin vor ihm an der Einmündung abbremste. Er fuhr ungebremst auf den Opel auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

+Unfall mit Pedelec+ Ottersberg. Dienstagnachmittag ereignete sich in der Großen Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem Pedelec. Der 35-jährige Fahrer des Opel beabsichtigte von dem Tankstellengelände auf die Große Straße zu fahren. Der 43-jährige Fahrradfahrer befuhr den dortigen Radweg. Der Opel stieß mit ihm zusammen und der 43-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich leicht.

Landkreis Heidekreis

+Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+ Walsrode. Auf der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven kam es am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost zu einem Verkehrsunfall. Die 35-jährige Fahrerin eines BMW befuhr den linken Fahrstreifen und fuhr auf den Ford eines 21-Jährigen auf. Anschließend geriet sie nach rechts und touchierte den Sattelzug eines 61 Jahre alten Fahrers. Bei dem Unfall verletzte sich die 35-Jährige leicht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,57 Promille. Zur Behandlung brachte der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus. Dort wurde ihr im Verlauf eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden dürfte sich auf 29.000 Euro beziffern. Die 35-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren.

