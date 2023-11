Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Illegal Altöl entsorgt - Zeugen gesucht

Landkreis Verden (ots)

Verden/Walle. Im Zeitraum von Freitag bis Montagmittag wurden im Waller Weg im Ortsteil Scharnhost von unbekannten Tätern über 30 Kanister mit Altöl entsorgt. In einem Wasserschutzgebiet wurden die Kanister auf einem Acker an einem Strohlager abgelegt. Aufgrund der Menge an Kanistern ist zu vermuten, dass die unbekannten Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren und mit diesem an dem Feld standen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Hinweise zu Tätern oder Fahrzeugen haben. Sie werde gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell