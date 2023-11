Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 12.11.2023

- LANDKREIS VERDEN:

++Pkw-Fahrer stark alkoholisiert++

Verden - Auf der Groß-Hutberger-Straße in Richtung Thedinghausen fahrend fiel einem Zeugen in der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht, ein Pkw auf, der in starken Schlangenlinien fuhr und mehrfach den Bordstein touchierte. Die informierten Beamten der Polizei Verden trafen den 59jährigen Morsumer mit seinem Nissan zuhause an und konnten eine erhebliche Alkoholisierung von knapp 1,7 Promille feststellen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und in dem Zuge eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

++Zu schnell und aufgefahren++

Verden - Zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag Mittag auf der Straße "Neumühlen" in Richtung Scharnhorst. Vermutlich infolge einer nicht an die nasse Straße angepassten Geschwindigkeit konnte eine 22jährige Verdenerin nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihr weitere Fahrzeuge wegen eines abbiegenden Traktors abbremsten. Die Fahranfängerin fuhr auf den Golf eines 39jährigen Kirchlintelners auf und schob diesen auf eine Mercedes A-Klasse einer 35jährigen aus Verden. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden, den die Polizei auf ca. 8.000,- Euro schätzt. Das Fahrzeug der Verursacherin musste abgeschleppt werden.

++Einbrecher erbeuten Schmuck++

Verden - Im Tagesverlauf des Samstags brachen unbekannt in der Celler Straße eine Terrassentür auf, als die Bewohner abwesend waren. Nach einer Suche im ganzen Haus erbeuteten die Täter im Schlafzimmer diversen Schmuck und flüchteten dann unerkannt. Zeugen, die in der Zeit zwischen 11:00 und 18:00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 zu kontaktieren.

++E-Bikes aus Schuppen gestohlen++

Kirchlinteln - In der Nacht zum Sonntag suchten Unbekannte ein Grundstück im Kornblumenweg auf und entwendeten aus dem Fahrradschuppen zwei hochwertige Pedelecs im Gesamtwert von über 6.000,- Euro. Die Geschädigte hatte kurz nach Mitternacht Geräusche vernehmen aber nicht zuordnen können, so dass es keine Täterhinweise gibt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirchlinteln unter Telefon 04236/943370.

++Einbruch in Apotheke++

Achim. In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:30 Uhr, bemerkte eine Zeugin einen Einbruch in eine Apotheke in der Obernstraße in Achim. Unbekannte waren durch das Aufdrücken der Eingangstür in die Apotheke eingedrungen und fanden Bargeld in der Kassenlade vor, welches sie einsteckten. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt wurden, flüchteten sie unerkannt vor Eintreffen der alarmierten Polizei. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

++Pkw in Ritterhude beschädigt++

Ritterhude - In der Nacht auf Samstag, 11.11.2023, kam es in der Findorffstraße zu Sachbeschädigungen an zwei abgestellten Pkw. Die unbekannten Täter beschädigten jeweils die linken Außenspiegel. Weiterhin wurden aus einem ebenfalls in der Straße abgestellten Pkw diverse Gegenstände entwendet, nachdem die Täter auf unbekannte Weise das Fahrzeug öffnen konnten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ritterhude unter der Telefonnummer 04292-811740 zu melden.

++Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden++

Lilienthal - Am Samstag kam es um 13:50 Uhr in Lilienthal im Einmündungsbereich der Kreisstraßen 9 und 11 bei Moorhausen zur einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 61jährige Osterholzerin wollte mit ihrem Pkw Mercedes-Benz von der Kreisstraße 9 nach links in Richtung Worpswede abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW Multivan, mit dem ein 50jährigen Fahrer auf der Kreisstraße 9 in Richtung Osterholz-Scharmbeck fuhr. Dieser versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit der Abbiegenden und einem dahinter stehenden Audi einer 49jährigen Osterholzerin nicht verhindern. Alle drei Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000,- Euro.

