Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: In Transporter eingebrochen

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit von 21-08 Uhr, wurde durch unbekannte Täter in ein Monteurfahrzeug eingebrochen. Der Transporter war in der Landstraße in Höhe der Marienburger Straße auf einem Parkplatz abgestellt. Die Täter beschädigten eine Scheibe und mindestens ein Täter gelangte in den Laderaum des Fahrzeuges. Von dort entwendeten sie diverse Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, auch zu auffälligen Fahrzeugen, der Polizei Schwanewede unter 04209-918650 mitzuteilen.

