Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen ++ Rüttelplatte entwendet ++ Unbekannte stehlen Mercedes ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Nach Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Langwedel/Daverden. Erheblicher Sachschaden entstand am Mittwoch zwischen 6:40 und 14:30 Uhr an einem Opel Insignia, der auf einem Parkplatz einer Zahnarztpraxis an der Hauptstraße geparkt war. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar beim Rangieren mit dem Pkw, sodass allein am Opel ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt. Hinweise zum Unfallfahrer und dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Langwedel unter Telefon 04232/934910 entgegen.

Rüttelplatte entwendet

Langwedel/Daverden. Von einer Straßenbaustelle Am Rathaus entwendeten unbekannte Täter in der Nacht auf Mittwoch eine Rüttelplatte. Sowohl von den Dieben als auch von der Beute fehlt jede Spur. Hinweise möglicher Zeugen, die verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben, nimmt die Polizeistation Langwedel unter Telefon 04232/934910 entgegen.

Unbekannte stehlen Mercedes

Ottersberg. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Mittwoch einen Mercedes, der auf einer Einfahrt an der Buxtehuder Straße geparkt war. Unklar ist derzeit, wie die Diebe das graue Sportcoupé mit VER-Kennzeichen fortbewegen konnten, bevor sie unerkannt flüchteten. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell