POL-VER: ++ Wem gehört das Fahrrad? (mit Foto) ++ Einschleichdieb erlangt Bargeld ++ Zwei Personen verletzt ++

LANDKREIS VERDEN

Wem gehört das Fahrrad? (mit Foto)

Kirchlinteln. Die Beamten der Polizeistation Kirchlinteln verwahren seit letzter Woche dieses herrenlose Jugendfahrrad der Marke Myatu. Bislang hat jedoch noch niemand einen Diebstahl des schwarz/roten E-Bikes angezeigt. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizeistation Kirchlinteln unter 04236/943370 entgegen. Bei Abholung durch den rechtmäßigen Eigentümer ist ein Eigentumsnachweis vorzuzeigen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einschleichdieb erlangt Bargeld

Ritterhude/Platjenwerbe. Am Dienstagnachmittag schlich sich ein Dieb in eine Wohnung an der Neuen Straße. Der Unbekannte bemerkte offenbar einen von außen steckenden Türschlüssel und nutzte die für ihn günstige Gelegenheit. Der Täter drang in das Haus ein, suchte nach Wertgegenständen und fand letztlich Bargeld, mit dem er unerkannt flüchtete. Die Polizei Ritterhude ermittelt nun wegen Diebstahls. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04292/811740 bei den Beamten zu melden.

Zwei Personen verletzt

Ritterhude/Werschenrege. Bei einem Verkehrsunfall auf der Lieth (L135) wurden am Dienstag gegen 17:15 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 35-jähriger Skoda-Fahrer bog von der L135 nach links in die Werschenreger Straße ab, dabei übersah er einen entgegenkommenden VW, in dem eine 28-jährige Frau am Steuer saß. Bei der folgenden Kollision erlitten beide Beteiligten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den Pkw ist beträchtlich und wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell