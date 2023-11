POL-VER: +In Büro eingestiegen++Einbruch in Scheune++ Schuppen in Brand geraten+ +Von Fahrbahn abgekommen++ Verkehrsunfall auf der A27+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

+In Büro eingestiegen+ Thedinghausen/Wulmsdorf. Im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagvormittag kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Büro mit angrenzendem Lager in der Straße Müggenort. Die unbekannten Täter verschafften sich auch hier mittels Gewaltanwendung Zugang zu den Räumlichkeiten. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise haben oder verdächtige Beobachtungen zu den Einbrüchen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+Einbruch in Scheune+ Kirchlinteln. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, im Zeitraum von 18 bis 06 Uhr, wurde in eine Scheune in der Kreepener Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschaffen sich Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten diverse Arbeitsgeräte, sowie Zubehör und Fahrräder. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Dieser werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+ Schuppen in Brand geraten+ Kirchlinteln. Am Montagabend geriet in der Neddener Dorfstraße ein Holzschuppen in Brand. Anwohnende bemerkten das Feuer und setzte den Notruf ab. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist bislang ungeklärt und die Ermittlungen dazu dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+Tier ausgewichen+ Kirchlinteln. Am Montagmorgen ereignete sich auf der K13 in Richtung Kükenmoor ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 37-jährige Fahrer eines VW wich ersten Informationen einem Tier auf der Straße aus und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der VW mit einem Baum zusammen. Der verletzte Fahrzeugführer wurde ins Krankenhaus verbracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

+ Verkehrsunfall auf der A27+ Kirchlinteln. Am Montagmorgen, gegen 05:30 Uhr ereignete sich auf der A27 in Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ersten Informationen zufolge kam der 37-jährige Fahrer eines VW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit der dortigen Schutzplanke zusammen und fuhr anschließend in die linksseitigen Schutzplanken. Anschließend kam der Wagen quer auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Der 22-jährige Fahrer eines Mercedes wollte dem VW ausweichen, indem er auf den Hauptfahrstreifen fuhr, dort stieß er allerdings seitlich mit einem Lkw zusammen. Der Lkw entfernte sich vom Unfallort. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigem Stand niemand. Der VW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Landkreis Osterholz

Keine Meldungen vorhanden

