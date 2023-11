Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++In Büro eingestiegen++Ohne Führerschein unterwegs++ In Wohnhaus eingestiegen++Einbruch in Wohnung++Fahren ohne Führerschein+

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch in Wohnhaus+ Thedinghausen/Morsum. In der Zeit zwischen Samstagmittag 13 Uhr und Sonntagnachmittag 17 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße Langenstücken. Auf bislang unbekannte Art und Weise gelangten sie in das Wohnhaus und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

+In Büro eingestiegen+ Thedinghausen. Von Sonntag auf Montag, zwischen 10 Uhr morgens und 3 Uhr nachts, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße Müggenort. Mittels Gewaltanwendung gelangen die unbekannten Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+Ohne Führerschein unterwegs+ Verden. Am Sonntagabend kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen Opel im Niedersachsenring. Der 51-jährige Fahrzeugführer händigte ihnen einen Führerschein aus, welcher sich aus Fälschung herausstellte. Zudem bestand gegen ihn bereits ein Fahrverbot. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ In Wohnhaus eingestiegen+ Schwanewede. Zwischen Samstagmorgen 9 Uhr und Sonntagnachmittag 15 Uhr kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus im Sandbergweg. Die bisher unbekannten Täter öffneten ein Fenster und gelangten über dieses in das Wohnhaus. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen unter 04791/3070 mitzuteilen.

+Einbruch in Wohnung+ Schwanewede/Meyenburg. Im Zeitraum von Freitag 10 Uhr bis Montag 0 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten mitunter Schmuck und Elektrogeräte. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz 04791/3070 mitzuteilen.

+Fahren ohne Führerschein+ Osterholz. Am frühen Montagmorgen kontrollierten Beamte des PK Osterholz in der Loger Straße einen BMW, da dieser ohne Licht unterwegs war. Der 25-jährige Fahrzeugführer war bereits am Vortag von der Polizei Osterholz kontrolliert worden und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrer wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

