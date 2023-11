Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der PI Verden/Osterholz vom 05.11.2023

Bereich Verden

Diebstahl von Reifen

Verden. Dauelsen. In der Freitag- auf Samstagnacht kam es im Bereich Verden Dauelsen, in der Straße "Am Kamp" zu einer Entwendung von Pkw-Reifen durch unbekannte Täter. Die Täter demontierten die Reifen an einem dort abgeparkten BMW und ließen diesen aufgebockt zurück. Wer Hinweise auf mögliche Täter habe, möge sich bitte der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Lkw-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Am Sonntag, den 05.11.2023 wurde, durch die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel, auf der A27, Fahrtrichtung Hannover zwischen Langwedel und Verden Nord, ein LKW kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer, sowie den Fahrzeughalter wurden eingeleitet und dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Mehrere Pkw-Aufbrüche in Ritterhude

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu insgesamt drei Pkw-Aufbrüchen im Ortskern von Ritterhude. An zwei Fahrzeugen wurden Scheiben beschädigt, um so Zugang zum Innenraum zu erlangen. Aus den Fahrzeugen wurden teils Gegenstände entwendet, teils Gegenstände in die Fahrzeuge gelegt. Hinweise auf die mögliche Täterschaft liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070 zu melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ritterhude - In den frühen Morgenstunden des Sonntages kontrollierten Beamte einen Pkw in Ritterhude. Bei der Kontrolle des 25-jährigen Ritterhuders stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, dem 25-jährigen die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lilienthal - Am Samstag kam des um kurz nach 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Seeberger Landstraße in Lilienthal. Der 51-jährige Unfallverursacher befuhr die Seeberger Landstraße in Fahrtrichtung Lilienthal, als er zu spät bemerkte, dass die vor ihm fahrende 68-jährige Pkw-Führerin mit ihrem Pkw abbremste, um nach links in die Hexenberger Straße abzubiegen, sodass es zu einem Auffahrunfall kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der 68-jährigen nach links auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo es zu einer seitlichen Berührung mit dem entgegenkommenden Pkw einer 79-jährigen Worpswederin kam. Durch den Unfall wurden der 51-jährige und die 68-jährige leicht verletzt und mussten mittels RTW dem Krankenhaus Lilienthal zugeführt werden.

Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Worpswede - Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, wobei insgesamt fünf Personen leicht verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich, als eine 18-jährige Schwanewederin beabsichtigte, mit ihrem Pkw aus der Straße Am Gewerbepark in die gegenüberliegende Teufelsmoorstraße zu fahren. Beim Abbiegen übersah sie die vorfahrtsberechtigte, von rechts kommende, 47-jährige Lilienthalerin, welche die Neu St.Jürgener Straße in Richtung Mevenstedt befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Lilienthalerin in den Gegenverkehr geschleudert, wo er mit dem Pkw eines 39-jährigen aus Bassum zusammenstieß. Glücklicherweise erlitten die Insassen der drei Fahrzeuge nur leichte Verletzungen.

