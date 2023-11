Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Kindergarten++Gefährliche Fahrmanöver - Zeugen gesucht++Krad-Fahrerin verletzt++Böschung heruntergerutscht+

Landkreis Osterholz (ots)

+Einbruch in Kindergarten+ Hambergen. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in den Kindergarten an der Sandstraße eingebrochen. Unklar ist, wie ihnen der Einstieg gelungen ist. Letztlich erbeuteten die Diebe eine geringe Menge Bargeld, mit der sie unerkannt flüchteten. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

+Gefährliche Fahrmanöver - Zeugen gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 81-jährige Opel-Fahrerin verursachte am Mittwochmittag Zeugen zufolge einige gefährliche Situationen im Verlauf ihrer Fahrt zwischen der Bördestraße und Niederende. Dabei soll die Frau sich selbst, angeblich aber auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Unweit der Kirche von St. Jürgen schließlich beendeten dort arbeitende und besorgte Bauarbeiter die Fahrt der Seniorin, indem sie dieser die Fahrzeugschlüssel abnahmen und die Polizei alarmierten. Diese sucht nun nach möglichen Gefährdeten sowie sonstigen Zeugen, die die Frau auf ihrer Fahrt mit dem grauen Opel Corsa wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 melden.

+Krad-Fahrerin verletzt+ Worpswede. Eine 17-jährige Krad-Fahrerin wurde am Mittwochabend gegen 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 70-jährige Fahrerin eines Hyundais befuhr mit ihrem Auto die Osterweder Straße (L153) in Richtung Mevenstedter Straße. Als sie nach links auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes abbog, missachtete sie den Vorrang der ihr entgegenkommenden Jugendlichen auf deren Zweirad. Bei der folgenden Kollision erlitt die 17-Jährige schwere Verletzungen, sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

+Böschung heruntergerutscht+ Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr ist eine 20-jährige Opel-Fahrerin von der Teufelsmoorstraße (L153) abgekommen. Die Frau war in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs, als sie alleinbeteiligt zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und dann, beim Gegenlenken, ins Schleudern geriet, gegen einen Baum prallte und eine Böschung herunterrutschte. Dabei erlitt die Fahranfängerin leichte Verletzungen. Am Kleinwagen und am Baum entstand zudem Sachschaden.

