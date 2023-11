Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Wohnhaus++In Wohnhaus eingestiegen++Verkehrsunfall mit Unfallflucht++Krad-Fahrer schwer verletzt+

Landkreis Verden (ots)

+Einbruch in Wohnhaus+ Oyten/Bassen. Am Mittwoch, zwischen 9 und 13 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Bornmoor. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich mittels Gewalteinwirkung Zugang in das Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+In Wohnhaus eingestiegen+ Langwedel/Völkersen. Am Mittwochvormittag kam es im Lärchenweg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich mittels Gewaltanwendung Zugang in das Wohnhaus. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten mitunter Bargeld und Schmuck. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+Verkehrsunfall mit Unfallflucht+ Achim. Am Mittwochmorgen, gegen 6 Uhr, ereignete sich auf der A1 in Fahrtrichtung Münster zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen ein Verkehrsunfall, der Unfallfahrer flüchtete anschließend. Der 34-jährige Fahrzeugführer eines BMW befand sich auf dem mittleren Fahrstreifen, als der Fahrer eines VW ihm aus unbekannter Ursache auffuhr. Durch den Aufprall geriet der BMW nach links, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend auf dem Hauptfahrstreifen zum Liegen. Der VW geriet nach rechts von der Fahrbahn an und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Der bislang unbekannte Unfallfahrer und seine Beifahrerin stiegen aus dem Pkw und entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei zu Fuß vom Unfallort. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der VW nicht zugelassen und die Kennzeichen gestohlen waren. Durch die Folgen des Unfalls kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.

+Krad-Fahrer schwer verletzt+ Emtinghausen. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße wurde am Mittwoch gegen 17:30 Uhr ein 17-jähriger Krad-Fahrer verletzt. Eine 63-jährige VW-Fahrerin war auf der Syker Straße in Richtung Thedinghausen unterwegs. An der Kreuzung zur Bremer Straße übersah sie den von links herannahenden und bevorrechtigten Jugendlichen auf seinem Krad. Es kam zum Zusammenstoß, dabei erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen, woraufhin er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden musste. Gegen die Autofahrerin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell