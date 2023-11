Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Brand eines Altkleidercontainers++++Fahren ohne Führerschein++++Fahrzeugeinbrüche auf Parkplätzen++++Einbruch in Wohnhaus++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

++Brand eines Altkleidercontainers++ Verden. Am Dienstagabend geriet gegen 19:30 Uhr in der Elisabeth-Selbert-Straße in Verden aus bislang unbekannter Ursache ein Altkleidercontainer in Brand. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach war die Bekleidung in Brand geraten. Durch die Löscharbeiten kam es nur zu geringen Beeinträchtigen für Radfahrer und Fußgänger. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

++Fahren ohne Führerschein++ Verden. Durch Beamte der PI Verden wurde am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Lindhooper Straße ein Audi kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde ein 16-jähriges Mädchen als Fahrzeugführerin festgestellt. Da sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, wurde gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet. Mit in dem Audi saßen zudem die Eltern der Beschuldigten. Gegen sie wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da sie zugelassen haben, dass die minderjährige Tochter den Pkw führte.

++Fahrzeugeinbrüche auf Parkplätzen++ Achim und Langwedel. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Achim und in Langwedel auf der Feldstraße zu zwei Fahrzeugeinbrüchen auf Park&Ride Parkplätzen. In der Zeit von 22-6 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Achim und zwischen 18-11 Uhr auf der Feldstraße in Langwedel schlugen bisher unbekannte Täter die Scheiben der Fahrzeuge ein und entwendeten diverse Fahrzeugteile. Des Weiteren wurden an beiden Fahrzeugen die Reifen samt Felgen entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 oder der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

++Einbruch in Wohnhaus++ Ritterhude. Zwischen Samstagvormittag und Dienstagabend kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus im Neustadtsweg in Ritterhude. Zwischen Samstag 10 Uhr und Dienstag 23 Uhr beschädigten unbekannte Täter eine Fensterscheibe und verschafften Zugang zum Gebäude. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei Osterholz nimmt Hinweise unter 04791/3070 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell