POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 29.10.2023

Landkreis Verden

+++ Einbrüche in Oyten und Verden +++

Einbruch in Oyten

Oyten. In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmorgen ereignete sich in der Straße "Am Moor" in Oyten ein Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks und verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus. Dort werden nahezu sämtliche Räumlichkeiten nach möglichen Diebesgut durchsucht. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202/9960 zu melden.

Einbruch in Verden

Verden. Am späten Samstagabend überkletterten bislang unbekannte Täter ein Zauntor eines Grundstückes in der Straße "Burgberg" in Verden. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Wohnhaus und durchsuchten dieses nach möglichen Diebesgut. Dabei lösten sie beim Betreten des Flures Alarm aus und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Landkreis Osterholz

Es wurden keine presserelevanten Sachverhalte mitgeteilt.

