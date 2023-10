POL-VER: Elektronik aus Traktoren entwendet + Kabel von Baustelle entwendet + Auf geparkten Pkw aufgefahren + Zeugen zum Unfall im Kreuzungsbereich gesucht + Auf Vordermann aufgefahren +

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

+ Fahrzeugelektronik aus Traktoren entwendet + Oyten. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden mehrere Steuergeräte und Fahrzeugelektronik aus Traktoren auf einem Firmengelände entwendet. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter im Verlauf der Nachtstunden auf das Gelände einer Firma an der Rudolf-Diesel-Straße. Dort verschafften sie sich Zugang zu mehreren Traktoren und entwendeten aus dieses elektronische Bauteile. Danach konnten sie unerkannt mit dem Diebesgut entkommen. Der Schaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Oyten unter 04207/911060 entgegen.

+ Kabel von Baustelle entwendet + Achim. Im Zeitraum von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen kam es auf einem Baustellengelände an der Gaswerkstraße zum Diebstahl von diversen Kabeln. Aktuellen Ermittlungen zufolge gelangten die unbekannten Täter auf unbekannte Weise auf das Baustellengelände, wo sie sich unter Gewaltanwendung Zugang zu diversen Kupferkabeln verschafften. Im Anschluss konnten sie unerkannt mit dem Diebesgut flüchten. Der Schaden wird auf circa 9.500 Euro beziffert. Die Polizei Achim bittet unter 04202/9960 um Zeugenhinweise.

+ Auf geparkten Pkw aufgefahren + Thedinghausen. Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person. Gegen halb zehn fuhr eine 68-jährige mit ihrem VW Golf auf der Syker Straße und kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am Fahrbahnrand geparkten Audi. Durch die Kollision wurde die 68-jährige leicht verletzt. Ein den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro.

+ Zeugen zum Unfall im Kreuzungsbereich gesucht + Achim. Am Donnerstagnachmittag kam es an der Anschlussstelle Achim-Ost zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 65-jähriger mit seinem Audi Q4 auf der Kreisstraße von Badenermoor in Richtung Uesener Feldstraße. Dort wollte er auf die Autobahn in Richtung Bremen auffahren. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem 57-jährigen, der auf der Uesener Feldstraße von Bassen in Richtung Achim fuhr. Durch die Kollision wurden die beiden Männer leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Ermittlung des Unfallhergangs beitragen können, sich unter 04202/9960 zu melden.

+ Auf Vordermann aufgefahren + Achim. Am frühen Donnerstagabend kam es auf der Autobahn 27 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen halb sieben fuhr eine 23-jährige mit ihrem VW UP auf der BAB 27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen der Anschlussstelle Achim-Nord und dem Bremer Kreuz fuhr sie im dichten Verkehr auf einen vor ihr fahrenden VW Passat auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 52-jährige Fahrerin des VW Passat leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

