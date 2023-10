Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs ++ Ohne Zulassung unterwegs ++ Einbruch in Feuerwehrhaus +

Landkreis Osterholz (ots)

+ Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs + Lilienthal. In der Donnerstagnacht wurden Polizeibeamte gegen halb drei auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der die Hauptstraße befuhr. Bei seiner Überprüfung stellte sich heraus, dass der 49-jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

+ Ohne Zulassung unterwegs + Lilienthal. Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 56-jähriger mit einem nicht zugelassenen Skoda durch Lilienthal. Gegen kurz nach 15:00 Uhr wurde der Pkw durch eine Polizeistreife auf der Falkenberger Landstraße festgestellt und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Zulassungssiegel am Pkw bereits wegen einer fehlenden Versicherung entstempelt wurden. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den 56-jährigen Fahrer und die 37-jährige Halterin, die sich auch im Pkw befand, wurden Strafverfahren eingeleitet.

+ Einbruch in Feuerwehrhaus + Ritterhude. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in das Feuerwehrhaus Lesumstotel. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die unbekannten Täter unter Gewaltanwendung durch eine Glasscheibe in das Gebäude. Im Inneren wurde die Räumlichkeiten durchwühlt. Sie verließen daraufhin das Gebäude und nahmen diverse vorgefundene Nahrungsmittel mit. Die unbekannten Täter konnten dann unerkannt mit dem Diebesgut entkommen. Der entstandene Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Ritterhude 04292/811740 entgegen.

