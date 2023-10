Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressmitteilung der PI Verden/Osterholz vom 28.10.2023

Landkreise Verden/Osterholz (ots)

Bereich Achim

Einbruchstaten in Uphusen

Uphusen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in eine Arztpraxis eingebrochen, indem es dem oder den unbekannten Tätern gelang, die Eingangstür aufzuhebeln und sich so Zutritt in die Praxisräume zu verschaffen. Des Weiteren wurde versucht, in ein weiteres umliegendes Geschäft einzubrechen. Hier scheiterten der oder die Täter jedoch an den Sicherheitsvorkehrungen und mussten von ihrem Vorhaben ablassen. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Uphuser Heerstraße gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.

Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall Posthausen - Am späten Freitagabend missachtete ein 28-jähriger Lkw-Fahrer an der Kreuzung im Ortskern Posthausen die Vorfahrt eines 21-jährigen mit seinem VW Tiguan, so dass es zum Verkehrsunfall kam. Die 19-jährige Beifahrerin aus dem VW wurde dabei leicht verletzt. Es entstanden einige tausend Euro Sachschaden.

Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Achim - In den frühen Morgenstunden des Samstags fielen einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Achim zwei E-Scooterfahrer auf, die auf der K23 unterwegs waren. Die Polizeibeamten kontrollierten die beiden Fahrer und konnten bei einem 45-jährigen eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Die durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,71 Promille. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass ein E-Scooter als Kfz gilt und auch hier u.a. die Promillegrenzen beachtet werden müssen.

Bereich Osterholz

Fahrrad mit Anhänger gestohlen

Lilienthal - Am Freitagmorgen kommt es in der Straße Zum Schoofmoor gegen 08:10 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Der Geschädigte stellte sein Fahrrad mitsamt Anhänger im verschlossenen Zustand in Höhe des Kindergartens ab. Nach zehnminütiger Abwesenheit kehrt er zurück und muss das Fehlen seines Fahrrades incl. Anhänger feststellen. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise auf den Dieb liegen bislang nicht vor.

Versuchter Automatenaufbruch

Schwanewede - In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es gegen 00:25 Uhr in der Ostlandstraße in Schwanewede zu einem versuchten Diebstahl. Nachdem Anwohner ein lautes Knallen gehört haben, flüchten mehrere Täter zu Fuß vom Tatort. Es wurde anschließend festgestellt, dass versucht wurde, einen Kaugummiautomaten aufzubrechen. Die Täter konnten unerkannt flüchten, es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Ritterhude - In der Nacht zu Samstag erfolgte gegen 01:30 Uhr in der Stader Landstraße in Ritterhude die Kontrolle eines Audi. Dabei wurde festgestellt, dass die 31-jährige Fahrerin erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest führte zu einem Wert von 1,67 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Bereich Verden:

- keine presserelevanten Ereignisse -

