POL-DA: Bischofsheim: Lagerhalle aufgehebelt und durchsucht

Zeugenaufruf der Polizei

Bischofsheim (ots)

Nicht unerheblichen Schaden richteten zwischen Mittwoch (25.10.) und Donnerstag (26.10.) bislang unbekannte Einbrecher in einer Lagerhalle in der Straße "An der Steinlach" an. Gewaltsam hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten die Halle nach möglicher Beute.

Ob sie hierbei fündig geworden sind und etwas entwendet haben, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der entstandene Schaden wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt in diesem Zusammenhang das zuständige Kommissariat 21-22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim entgegen (06142 / 696-0).

