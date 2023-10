Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Langfinger entwendet Tasche

Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots)

Ein in der Friedensstraße geparkter Lastwagen geriet am Donnerstagabend (26.10.) in das Visier eines derzeit unbekannten Diebes. Er öffnete eine unverschlossene Tür und griff sich eine im Auto abgestellte Tasche, in der sich unter anderem persönliche Ausweisdokumente sowie diverse Zahlungskarten befanden. Anschließend flüchtete er.

Zeugen, die den Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat K 41 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim in Verbindung zu setzen (06142 / 696-0)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell