Darmstadt (ots) - Am Donnerstagabend (26.10.) gegen 20:20 Uhr ereignete sich in der Grafenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer Fußgängerin. Die 64-jährige Radfahrerin aus Darmstadt fuhr die Grafenstraße in Richtung Rheinstraße, als auf Höhe des Stadthauses eine Fußgängerin ...

