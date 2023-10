Darmstadt (ots) - Ein Krimineller hat am Mittwochabend (25.10.) gegen 21 Uhr eine Seniorin um ihre Geldbörse gebracht. Hierzu lockte er die 71-jährige Dame unter dem Vorwand, ihr ein Fahrradschloss verkaufen zu wollen, in einen Hinterhof in der Bismarckstraße. Als die Seniorin ihren Geldbeutel herausholte, entriss der Unbekannte ihr diesen und rannte in Richtung ...

