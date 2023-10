Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Betrunken gefahren ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Scheiben eingeschlagen ++ Unter Alkoholeinfluss aufgefahren +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+ Betrunken gefahren + Oyten. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Oyten zu einem Verkehrsunfall. Gegen kurz vor zwei fuhr ein 19-jähriger mit seinem VW auf der Dorfstraße. Dort kam er infolge einer erheblichen Alkoholbeeinflussung nach rechts von der Straße ab und touchierte einen Betonpfeiler. Bei einem Atemalkoholtest wurden 1,63 Promille festgestellt. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der verursachte Gesamtschaden wird auf circa 7.800 Euro geschätzt.

Landkreis Osterholz

+ Einbruch in Wohnhaus + Ritterhude. Im Verlauf des Sonntags kam es in der Straße Auf dem Rathen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge zerstörten die bisher unbekannten Täter mittels Gewaltanwendung die Scheibe der Terrassentür und verschafften sich Zugang ins Gebäudeinnere, wo die Wohnräume durchwühlt wurden. Danach flüchteten die Täter unerkannt mit aufgefunden Bargeld und elektronischen Geräten. Der entstandene Schaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei Ritterhude bittet unter 04292/811740 um Zeugenhinweise.

+ Scheiben eingeschlagen + Worpswede. Am Sonntagvormittag kam es zu Einbrüchen in zwei Autos in Worpswede. Nach derzeitigen Ermittlungen schlugen zwischen zehn Uhr und zwölf Uhr bisher unbekannte Täter auf einem Parkplatz an der Ostendorfer Straße die Seitenscheiben von einem Citroen und einem BMW Mini ein. Aus den Innenräumen wurden vorgefundene Taschen und elektronische Artikel entwendetet. Danach konnten die Täter unerkannt mit dem Diebesgut flüchten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Worpswede unter 04792/956790 entgegen.

+ Unter Alkoholeinfluss aufgefahren + Schwanewede. Am Sonntag kam es in Eggestedt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen halb zwei fuhr ein 43-jähriger mit seinem BMW auf der Hauptstraße in Richtung Schwanewede. Als er an einer Ampel nach rechts in Richtung Osterholz-Scharmbeck abbiegen wollte, fuhr er auf einen vor ihm stehenden Opel auf. Der 68-jährige Fahrer des Opel bliebt unverletzt. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls stellten die Polizeibeamten bei dem 43-jähriger eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Test am Unfallort ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein des BMW-Fahrers wurde daraufhin beschlagnahmt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

