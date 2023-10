Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 31.10.2023

PI Verden/Osterholz (ots)

- LANDKREIS VERDEN:

Pkw brennt aus

Verden. In der Nacht zum Dienstag, um 03:10 Uhr, mussten Polizei und Feuerwehr ausrücken, weil in der Otto-Hahn-Straße im Gewerbegebiet ein Pkw in Brand geriet. Das Fahrzeug einer Gebäudereinigungsfirma brannte komplett aus. Erste Ermittlungen vor Ort ließen auf einen technischen Defekt an dem Hybrid-Fahrzeug vermuten. Der Schaden wird auf ca. 20.000,- EUR geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ:

Unfallflüchtiger unter Alkoholeinfluss

Osterholz-Scharmbeck. Am 30.10.2023 kam es kurz nach 20 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Hyundais an der Einmündung Moorblick/Am Osterholze. Der Verursacher, der beim Abbiegen in die Straße Am Osterholze die Vorfahrt missachtet hatte, entfernte sich nach dem Vorfall vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte er im Rahmen der Fahndung im Nahbereich angetroffen werden. Der 48jährige Osterholzer stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Eine Blutprobenentnahme wurde veranlasst, der Führerschein des Unfallfahrers wurde ebenfalls sichergestellt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 7.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell