BPOLI L: Untersuchungshaft nach Diebstahl mit Waffen im Leipziger Hauptbahnhof

Am Sonntagnachmittag wurde ein 42-jähriger Georgier in einem Geschäft im Leipziger Hauptbahnhof beim Diebstahl erwischt. Der Georgier hatte sein Diebesgut in einer Umhängetasche versteckt, wurde aber dabei beobachtet. Die herbeigerufenen Beamten der Bundespolizei Leipzig durchsuchten die Tasche und fanden neben den gestohlenen Waren noch griffbereit ein Pfefferspray und eine abgebrochene Schere. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass der 42-Jährige sich unerlaubt in Deutschland aufhält und bereits wegen ähnlicher Straftaten polizeibekannt ist.

Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft Leipzig wurde Untersuchungshaft beim Amtsgericht beantragt. Durch das Amtsgericht Leipzig wurde heute Mittag Untersuchungshaft angeordnet. Anschließend wurde der Mann durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Leipzig gebracht.

