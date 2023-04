Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer zu Fall gebracht und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0387

Ein Radfahrer ist auf einem Fuß- und Radweg nahe des Phoenixsees am Dienstag (18. April) zu Fall gebracht und dadurch verletzt worden. Die Polizei sucht nun einen an dem Verkehrsunfall beteiligten Motorroller.

Seinen ersten eigenen Angaben zufolge war ein 57-jähriger Dortmunder gegen 16 Uhr auf dem Weg vom Phoenixsee in Richtung Dortmund-Schüren unterwegs. Kurz vor der Unterführung unter der B 236 überholte er gerade einen weiteren Radfahrer, als links an ihm ein Motorroller vorbeifuhr. Dieser touchierte ihn so, dass der 57-Jährige strauchelte und zu Boden fiel. Dabei verletzte er sich leicht.

Die Polizei sucht nun nach diesem Motorroller und seinem Fahrer oder seiner Fahrerin. Nähere Angaben zu dem Fahrzeug können nicht gemacht werden. Zeugen melden sich bitte auf der Polizeiwache in Dortmund-Hörde unter Tel. 0231/132-1421.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell