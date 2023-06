Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in leerstehendes Schulgebäude

Täter flüchten ohne Beute

Kalkar (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 18:00 Uhr, und Dienstag (31. Mai 2023), 08:00 Uhr, in ein leerstehendes Schulgebäude an der Straße Am Bollwerk eingedrungen. Sie hoben zunächst einen Bauzaun aus der Halterung, um auf das Gelände zu kommen. Dann schlugen sie die Scheibe einer Tür ein und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Einbauschränke, konnten aber nichts von Wert finden. Die Täter flüchteten daher ohne Beute. Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

