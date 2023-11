Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Garage in Brand geraten++Unter Alkohol gefahren++Fahren ohne Fahrerlaubnis - Flucht endet im Teich+

Landkreis Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Garage in Brand geraten+ Thedinghausen/Blender. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Garage, welche in der Straße Up de Zaasterwisch liegt. Ein Zeuge auf dem Grundstück bemerkte eine Rauchwolke und stellte in der Garage Feuer fest. Er setzte den Notruf ab und versuchte mit Feuerlöscher und Gartenschlauch das Feuer zu löschen bis die Feuerwehr eintraf. Durch diese wurde der Brand anschließend gelöscht. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das angrenzende Wohnhaus ist durch den eingedrungenen Rauch zunächst nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar, die Ermittlungen wurden von der Polizei Achim aufgenommen.

+Unter Alkohol gefahren+ Verden. In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen VW-Fahrer in der Bremer Straße. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren aufgrund der Ordnungswidrigkeit eingeleitet. Der Fahranfänger hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahren ohne Fahrerlaubnis - Flucht endet im Teich+ Osterholz. Am Donnerstagabend wollten Beamte der Polizei Osterholz ein Kleinkraftrad mit zwei Jugendlichen, welche in der Muskaustraße unterwegs waren, kontrollieren. Beim Erblicken der Polizei flüchtete das Duo, warf das Kleinkraftrad zwischenzeitlich weg und lief anschließend zu Fuß weiter. Die Flucht der beiden endete in einem Teich, den sie offenbar übersahen. Letztendlich konnten die Beamten die beiden ergreifen. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Krad wies diverse Mängel auf. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren.

