Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit stellt falschen Führerschein sicher

Kehl (ots)

Bereits am Samstagnachmittag (14.10) haben Beamte der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit, bestehend aus Beamten der Bundespolizeiinspektion Offenburg und der französischen Grenzpolizei, einen falschen russischen Führerschein sichergestellt. Bei der Kontrolle an der Haltestelle der Tramlinie D, konnte sich ein georgischer Staatsangehöriger mit einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen. Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Informationssystemen ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zur Zurückschiebung besteht. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände auf der Dienststelle, wurde ein gefälschter russischer Führerschein aufgefunden. Dieser wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Frankreich zurückgeschoben, zudem erhält er eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

