Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseverbote nach unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Freitagabend (13.10) an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl zwei algerische Staatsangehörige. Beide konnten lediglich Fotos von spanischen Personalausweisen auf ihren Smartphones vorzeigen. Bei beiden Dokumenten handelte es sich um Fälschungen. Recherchen ergaben, dass der 32- und 26-Jährige zuvor unerlaubt von Straßburg aus nach Kehl gekommen sind. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten beide zurück nach Frankreich und erhalten zudem mehrjährige Einreiseverbote für Deutschland. Darüber hinaus müssen sie mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung rechnen.

